بعد تحذير الأرصاد العالمية.. ما هى "ظاهرة النينو" وهل ستؤدى لارتفاع درجات الحرارة؟

علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، علي تحذير هيئة الأرصاد العالمية من ظاهرة النينو، والتي ترفع درجات الحرارة بنسب كبيرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية " صدي البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن ظاهرة النينو ظاهرة جوية ونمط من ضمن الأنماط المناخية، وتحدث كل سنتين أو سبع سنوات وهذا متوسط الظهور.

وأضافت أن الظاهرة تغير معدل الأمطار والفيضانات بمناطق مثل أمريكا وإندونيسيا، مشيراً إلى أن ظاهرة النينو تؤثر على ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أننا في مصر لا نشعر به، والدول الأكثر تأثرا بها دول شرق المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن سبب ارتفاع الحرارة الأيام الماضية ليس له علاقة بظاهرة النينو، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة كان سببا في شعورنا بارتفاع الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، وهذا أمر طبيعي في فصل الصيف.