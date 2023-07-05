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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يورّط مشجع بصورة فى الإسكندرية: "امسح يا أسطا أبويا ميعرفش"

الأهلي
الأهلي

تسببت صفحة النادي الأهلي الرسمية في أزمة لأحد مشجعيه المتواجدين في الإسكندرية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصة "فيسبوك" صورًا لمجموعة من المشجعين أثناء توجههم للإسكندرية؛ لمؤازرة الفريق في المباراة، وعلقت: "وراك فين ماتروح".

 


ورد أحد المشجعين المتواجدين في الصورة في تعليق على الصورة المذكورة: "امسح ياسطا أبويا ميعرفش اني رايح وربنا"، لتنهال بعدها ردود الأفعال من جماهير الأهلي وتفاعلوا بالضحكات على تعليق المشجع الظريف، كما ردت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تعليق المشجع: "مصورنا أكد انك طلبت التصوير".

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 69 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق بيراميدز أقرب ملاحقيه على الصدارة، ولديه 4 مباريات مؤجلة.

يخوض النادي الأهلي مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز، أمام فريق الإسماعيلي على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

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