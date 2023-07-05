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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحد مستفيدى "حياة كريمة" بأسيوط: الرئيس السيسى حقق حلمنا

حياة كريمة
حياة كريمة

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، ردود أفعال مستفيدي مبادرة "حياة كريمة" في محافظات الصعيد.

وجاءت معظم ردود الأفعال الإيجابية بعد تنفيذ مشروعات قومية مختلفة بقرى المحافظة بواسطة حياة كريمة وتحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقال أحد المستفيدين من المبادرة بمحافظة أسيوط،: "بشكر الرئيس السيسي على إطلاق حياة كريمة اللي خدمت المواطنين بقرى مصر بداية من تبطين الترع وتوصيل الصرف الصحي وإنشاء المستشفيات والمدارس".

وأكمل: "حياة كريمة بالنسبة لينا حلم وبيتحقق على أرض الواقع وفي حركة شغالة وتكاتف بين كل جهات الدولة عشان كده بنشكر كل القائمين على مبادرة حياة كريمة".

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