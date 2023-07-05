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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير الإعلام بالدفاع المدنى الفلسطينى يشرح الوضع المأساوى فى مخيم جنين

أحداث جنين
أحداث جنين

قال الدكتور نائل العزة، مدير الإعلام بالدفاع المدني بفلسطين، إن الدفاع المدني يركز على تطبيق الأمان في جنين، ولهذا تمت الاستجابة لطلبات حرائق المنازل في جنين، وهذا الإغلاق السريع للحرائق تم من خلال التعاون مع المتطوعين.

الحرب بفلسطين 

وأكد العزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم فتح عدد كبير من مراكز الإيواء وبعض المدارس لاستقبال المواطنين المتضررين في جنين.

انسحاب قوات إسرائيل

وأضاف في حديثه، أنه تم انسحاب قوات الأمن الإسرائيلي من جنين أمس، وتم عمل مسح شامل لمناطق الاحتلال للتأكد من خلو هذه المنطقة من أي آثار لهذا الاحتلال.

وأشار إلى أنه تم عمل مسح ميداني على المنازل لتقييم المنازل وحالتها البنائية بعد أحداث العنف التي قام بها الاحتلال الغاشم في مخيم جنين لمدة 48 ساعة متواصلة.

أحداث جنين

وتابع: "نعمل على إعادة الكهرباء والمياه لإعادة السكان بشكل تدريجي إلى مخيم جنين ومنازلهم مرة أخرى". 

واستطرد: "عشرات المباني السكنية داخل المخيم تأثرت بشكل كبير من جرائم الاحتلال، ويتم فحص المباني المحيطة من المباني المتضررة للتأكد من سلامة هذه المنازل قبل استقبال المواطنين بها".

 

نائل العزة مدير الاعلام بالدفاع المدني الفلسطيني القاهرة الإخبارية أحداث مخيم جنين منتصف النهار

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