رسميًا.. إنتر يعلن تمديد عقد أليساندرو باستوني حتى 2028

أعلن نادي إنتر الإيطالي تمديد عقد لاعبه أليساندرو باستوني لمدة 5 سنوات مقبلة.

ويلعب باستوني ضمن صفوف فريق إنتر منذ انتقاله من نادي أتالانتا في صيف عام 2017.

ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله تمديد عقد باستوني لمدة 5 سنوات، ويمتد حتى 2028.

ولعب باستوني 46 مباراة بقميص إنتر خلال الموسم المنقضي، وصنع 6 أهداف لزملائه في الفريق.

وبدأ باستوني مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي أتالانتا وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يناير 2017، وانتقل منه لصفوف إنتر في صيف العام ذاته وأعير لفريقه لمدة عام ثم عاد لإنتر في صيف عام 2018، ثم انتقل لنادي بارما معارًا في نفس الفترة وعاد لإنتر في صيف 2019.

ومنذ بداية مسيرته، لعب باستوني 253 مباراة مع مختلف الأندية التي مثلها، وسجل 16 هدفًا وصنع 14 لزملائه.

كما مثل المنتخب الإيطالي في مختلف مراحله العمرية، وانضم للمنتخب الأول بداية من نوفمبر 2020، ولعب 17 مباراة بقميص المنتخب وسجل هدفًا واحدًا.