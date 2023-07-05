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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد حريق سوق عين شمس.. عامل الخردة: "هربت خوفًا من الأهالى"

حريق
حريق

"كنت بستخلص النحاس ولما النار عليت خفت وهربت".. بهذه الكلمات برر عامل “الخردة” هروبه من موقع اشتعال النيران داخل 4 محلات تجارية.

وقال المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، إنه أثناء قيامه بجمع القمامة فى منطقة عين شمس، لاحظ وجود بعض الأسلاك فحاول استخلاص النحاس منها، فبدأ في استخدام النيران لإزالة الطبقة الخارجية للأسلاك، إلا أن ألسنة اللهب ارتفعت ولم يتمكن من السيطرة عليها، ففر هاربًا خوفًا من رد فعل الأهالي.

وأكد المتهم أنه لم يكن يقصد إشعال النيران في المحلات الأربعة.

نشب حريق فى سوق عين شمس وأسفر عن التهام النيران لمحتويات 4 محال تجارية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق.

وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، وأن عامل خردة وراء اشتعال النيران.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة-دون قصد- وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.            

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