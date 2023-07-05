ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

330 ألف مهاجر.. لماذا ارتفعت طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي؟

جريدة الدستور

كشف الكاتب الصحفي إبراهيم يونس، عن أسباب ارتفاع طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوربي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوربي تبلغ مستوي قياسيا.

وأضاف أن الهجرة غير الشرعية خلقت أزمة بين دول البوابات والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمنحهم مساعدات للتصدي لهذا النوع من الهجرة.

وأشار إلى أنه منذ عام 2015 وحتى الآن يتزايد أعداد المهاجرين إلى هذه الدول بشكل كبير وخلال هذا العام يوجد 330 ألف مهاجر غير شرعي.

وأكد الكاتب الصحفي إبراهيم يونس، أن إيطاليا من الدول التي تعاني حتى الآن بسبب الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

مواد متعلقة

مدحت العدل لـ"الشاهد": لم يتوقع أحد هذا السقوط السريع لجماعة الإخوان

مدحت العدل لـ"الشاهد": صورنا مسلسل الداعية أثناء حكم الإخوان

مدحت العدل لـ"الشاهد": رفضت حضور لقاء المثقفين مع مرسى

مدحت العدل لـ"الشاهد": مرسى كان رئيس جمهورية يعمل لدى المرشد

جان رامز يهدى منى الشاذلى بوكيه ورد.. وكرارة: بتصغرنا.. العيال دى هتوصل

أبطال فيلم "البعبع" يوجهون التحية لأهل إمبابة: "كانوا شايلنا على دماغهم"

جمال الكشكى: الحوار الوطنى وثورة 30 يونيو ضربتان قويتان لجماعة الإخوان

أمير كرارة: أنا بابا نويل مبقولش لأولادى على حاجة لا

الأكثر قراءة

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

بنسبة نجاح 64.47%.. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023

فعال| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لنظامي 3 و5 سنوات

موظف بنك يختلس 70 مليون جنيه من حسابات العملاء

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا