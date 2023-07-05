330 ألف مهاجر.. لماذا ارتفعت طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي؟

كشف الكاتب الصحفي إبراهيم يونس، عن أسباب ارتفاع طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوربي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوربي تبلغ مستوي قياسيا.

وأضاف أن الهجرة غير الشرعية خلقت أزمة بين دول البوابات والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمنحهم مساعدات للتصدي لهذا النوع من الهجرة.

وأشار إلى أنه منذ عام 2015 وحتى الآن يتزايد أعداد المهاجرين إلى هذه الدول بشكل كبير وخلال هذا العام يوجد 330 ألف مهاجر غير شرعي.

وأكد الكاتب الصحفي إبراهيم يونس، أن إيطاليا من الدول التي تعاني حتى الآن بسبب الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.