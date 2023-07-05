الأوقاف بدون محمول ولاب توب: مصدر يكشف كواليس "الممنوعات" بالوزارة

كشف مصدر مسئول بوزارة الأوقاف عن تفاصيل قرار د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن منع استخدام أجهزة الحاسب الآلي الشخصية أثناء العمل داخل الوزارة والاقتصار فقط على الأجهزة المخصصة لكل موظف، والموجودة بمقر الوزارة وأيضًا، حظر استخدام الهاتف المحمول إلاّ في حالة الضرورة القصوى، أو لصالح العمل، ويكون ذلك بإذن من الرئيس المباشر، وأيضًا منع التدخين نهائيًا في ديوان عام الوزارة وجميع الجهات والمقرات التابعة لها.

قال المصدر، لـ"الدستور" إن قرار الوزارة بشأن منع استخدام الأجهزة الشخصية والهاتف المحمول جاء بعد تصوير عدد من الموظفين مكاتبهم ونشرها عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن قرار حظر استخدام أجهزة "اللاب توب" أثناء العمل داخل مقر الوزارة واقتصار الاستخدام على أجهزة الحاسوب المخصصة لكل موظف وفقًا لمنظومة الإدارة الحديثة وحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل، وأن يكون استخدامه للضرورة القصوى أو لصالح العمل بإذن من الرئيس المباشر، وحظر التدخين نهائيًا في ديوان عام الوزارة وجميع الجهات والمقار التابعة لها.

وأكد أن القرار جاء حرصًا على أداء العمل اليومي للموظفين، وتسخير وقت الموظف كله في خدمة العمل، لعدم الاقتطاع من وقت العمل للعمل الشخصي، لافتًا إلى أن الهاتف المحمول يفضل أن يكون على الوضع الصامت من أجل الحفاظ على وقت العمل وتركيز الموظفين.