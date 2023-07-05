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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عازفو الكمان بمركز تنمية مواهب الأوبرا يتألقون في حفل كبير الاثنين المقبل

صورة الحفل
صورة الحفل

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا كبيرا لعازفي آلة الكمنجة بمركز تنمية المواهب بالأوبرا، الاثنين المقبل، على المسرح الكبير.

يأتي هذا الحفل ضمن جهود دار الأوبرا  المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر للارتقاء بالمواهب الجديدة في عزف الآلات وتقديم الفنون المختلفة، وهو ما يقوم به مركز تنمية المواهب بالأوبرا تحت إشراف الدكتور سامح صابر. 

الحفل الموسيقى تشارك فيه مواهب فصول السوزوكي بالأوبرا التي يقوم بتدريبها الدكتور فوزي إبراهيم والفنانة نهاد جمال الدين، ويتم الحفل بمصاحبة الدكتورة منى واصف على آلة الهارب والدكتورة نهى درويش على آلة البيانو . 

ويشارك في حفل الكمنجة لفصول السوزوكي أكثر من 60 عازف وعازفة من المواهب الشابة والصغيرة، حيث تضم فصول السوزوكي متدربين ومواهب من سن خمس سنوات إلى 12 سنة. 

ومن المقرر أن تعزف المواهب الجديدة مقطوعات عالمية لزايتس وباخ وفيفالدي وهاندل وشومان وغيرهم من رموز الموسيقى الكلاسيكية . 

وتتنوع فقرات الحفل بين العزف الفردي "الصولو" والعزف الجماعي لمقطوعات عالمية شهيرة. 

يذكر أن منهج السوزوكي من أهم مناهج تدريس آلة الكمنجة في العالم حيث ينتشر في العديد من الدول، ويعتمد على تقليد المتدربين للمدربين في عزف المقطوعات حتى يتمكنوا تدريجيا من العزف وحدهم .

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