لطلاب الثانوية والدبلومات الفنية.. كليات جامعة طيبة التكنولوجية

قال الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إن الجامعة تضم كليتين، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتطرح برنامجًا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، تطرح برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.

وتقع الجامعة على مساحة 130.368 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 738.5 مليون جنيه، موزعة كالأتي: (604.5 مليون جنية للإنشاءات، 35 مليون جنية للأثاث، 40 مليون جنية للمعامل، 59 مليون جنية للبنية المعلوماتية)، وتم الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات وكافة مباني الجامعة، وكذلك الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية والتشطيبات الداخلية.

وأضاف زين الدين، أن الجامعة تضم 3 معامل كيميائية بالإضافة إلى معامل الحاسوب، و4 ورش نجارة و4 قاعات تدريسية و4 مدرجات، و5 ملاعب خماسية ومتعددة، ومسجد ومسرح ومطعم وكافيتريا وفندق تعليمي ومطعم تعليمي، بالإضافة إلى سكن الطلاب وسكن الطالبات وسكن أعضاء هيئة التدريس، ويحصل الطالب على الدبلوم العالي التكنولوجي والبكالوريوس التكنولوجي في أي من تخصصاتها وكذلك تمنح الجامعة الماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، وبدأت الدراسة في الجامعة في سبتمبر 2022.

ويشترط للقبول في الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الدبلوم نظام الثلاث والخمس سنوات أو ما يعادلها، أو خريجي المعاهد المتوسطة، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح، ويقبل المتقدم بعد اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجامعة وهي من اختبار لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي، واختبار للمعلومات العامة في الرياضيات ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪ من الدرجة النهائية بهذا الاختبار.

يذكر أن جامعة طيبة التكنولوجية هي جامعة حكومية مصرية، إحدى الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاءها طبقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر وهي مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع تطوير وبناء المهارات اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، تقع الجامعة في منطقة الجامعات بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر على مساحة 130 ألف متر مربع.