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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسوة بـ"البحث عن العنكبوت".. أنشطة ثقافية ومسابقات بالخط الثالث للمترو

القطار الخفيف
القطار الخفيف

قالت مصادر خاصة في الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك تعليمات مشددة بشأن رفع كفاءة الوعي الثقافي بين الركاب داخل الخط الثالث للمترو وكذلك مشروع القطار الخفيف وذلك لزيادة التوعية بين جمهور الركاب وذلك لتقليل بعض الأفعال الخاطئة التي قد يقع الركاب فيها والتي تتسبب في تخريب المرفق بدلا من الحفاظ عليه.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المفترض البدء في بعض الأنشطة الثقافية داخل مرفق مترو الأنفاق بالخط الثثالث للمترو وكذلك قطار الكهربائي الخفيف مثل أنشطة موسيقية، والتي من شأنها تشجيع الركاب على الاستمتاع بالموسيقى وتشعرهم بالراحة أثناء التجول في مرفق مترو الأنفاق وكذلك القطار الخفيف، وهو ما ينعكس بالضرورة على تصرفاتهم داخل المرفق من الحفاظ عليه.

وتابعت المصادر أنه توجد رقابة مشددة داخل الخط الثالث للمترو خاصة المحطات الجديدة وكذلك محطات القطار الخفيف وذلك للرقابة على تصرفات الركاب ومنع أي تصرف قد يتسبب في خراب المرفق خاصة مع افتتاح محطات جديدة تتكلف مبالغ طائلة لتنفيذها، وكذلك مشروعات تتكلف مليارات الجنيهات، وهو ما يتطلب من جمهور الركاب الحفاظ عليه لاستمرار تلك المشروعات برونقها للأجيال القدامة فالمشروعات الحالية ستتورثها الأجيال، فلا بد من الحفاظ عليها.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم توفير عدد من الأنشطة التي تساعد الركاب على الحفاظ على المرفق وسيكون لها جوائز مالية، وذلك مثلما حدث في جائزة "البحث عن العنكبوت" داخل محطات الخط الثالث للمترو، حيث قامت الشركة المسؤولة عن الخط بالإعلان عن مسابقة خاصة بالبحث عن عنكبوت في جدران أي محطة من محطات الخط الثالث للمترو، وفي حال إيجاده يتم الإبلاغ عنه، والفائز سوف يحصل على جائزة، وتلك المسابقة ساعدت في زيادة نظافة كافة المحطات وشجعت الركاب على الحفاظ على نظافة المرفق وهو المطلوب.

الإنفاق أنشطة ثقافية ومسابقات داخل الخط الثالث والقطار الخفيف لزيادة وعي الركاب الخفيف لزيادة وعي الركاب الخط الثالث والقطار الخفيف لزيادة وعي الركاب أنشطة ثقافية ومسابقات داخل الخط الثالث والقطار الخفيف لزيادة وعي الركاب

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