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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

الشابو
الشابو

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا "، عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشأة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب  بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشأة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 23 كيسا من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

جنايات سوهاج مركز المنشأة

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