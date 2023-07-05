مصرع عامل فى حادث تصادم بالشرقية

لقى عامل مصرعه، اليوم، متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى وميكروباص بطريق منشأة أبوشلبي نطاق مركز كفر صقر بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول "عامر ع" 60 سنة مقيم منشأة أبوشلبي، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات وفاة العامل متأثرا بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى وميكروباص بطريق منشأة أبوشلبي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.