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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلى على تغليب العنف يضعف فرص الحوار

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

أدان النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، الاعتداء الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية على مدار الساعات الماضية، والذي تسبب في استشهاد 12 فلسطينيًا و140 مصابًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم لا يمكن إنكارها بحق المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية واستهداف البيوت والمساجد.

وأكد "وهدان" ضرورة وجود تحرك من المجتمع الدولي والدول الفاعلة إقليميًا وعالميًا لوقف هذه الجرائم النكراء بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير الحماية اللازمة إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم بسبب جرائم الاحتلال.

وأوضح أن إصرار قوات الاحتلال على تغليب العنف يضعف فرص الحوار والتفاوض الذي نراه الوسيلة الوحيدة لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، ومن ثم إنهاء إحدى القضايا التي تشكل مصدرًا للتوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا أن العالم أصبح على صفيح ساخن ويعاني بسبب الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على الجميع، لذلك يجب العمل على حل القضايا العالقة من أجل التفرغ لقضايا أخرى تشكل تحديات للعالم أجمع.

ودعا النائب سليمان وهدان جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والضغط على المنظمات والهيئات الدولية للتصدي لهذه الجرائم ووضع حد لها، والدفع نحو وضع عقوبات رادعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء حجم الضربات الجوية والبرية التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" اليوم الثلاثاء، إن تلك العمليات التي تستهدف مخيمًا مكتظًا بالسكان اللاجئين، هي الثانية خلال أسبوعين، مؤكدًا أنه يواصل مراقبة الوضع على الأرض والتحرك لتقديم المساعدات، داعيًا إلى السماح بالوصول إلى الجرحى والمتضررين داخل مخيم جنين.

الضفة الغربية الشعب الفلسطيني النائب سليمان وهدان جامعة الدول العربية جرائم الاحتلال

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