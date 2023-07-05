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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة مواد مخدرة فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 22270 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث ، يفيد بضبط المتهم  وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، بأن التحريات السرية دلت على قيام المتهم "ع.ب.ح"، عامل، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم.

وتم إلقاء القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي بداخله على 27 قطعة حشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع في المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتبيّن من تقرير المعمل الكيميائي، أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش وزنت 49.05 جرام، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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