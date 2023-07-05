مصرع شقيقين فى حادث اصطدام دراجة نارية بعربة كارو فى الدقهلية

لقى شقيقان مصرعهما متأثرين بإصابتهما التي لحقت بهما جراء وقوع حادث اصطدام موتوسيكل وعربة كارو بالطريق الواصل بين قريتي شاوه وكوم الديربي بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية وجرى نقل جثتى المتوفيين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كل من: محمد هشام سامبو الوهيدى وشقيقة أحمد هشام سامبو الوهيدى، جثتين هامدتين "ادعاء حادث".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين استقلال المتوفيين موتوسيكلا، وخلال سيرهما بطريق "كوم الديربي- شاوه" اصطدما بعربة كارو مما تسبب في مصرعهما.

جرى إيداع جثماني المتوفيين بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثمانين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.