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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة تستهدف تحصيل 164.3 مليار جنيه من ضرائب السلع.. والتبغ والسجائر فى الصدارة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

تعتزم الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية على السلع والخدمات، فى الموازنة الحالية للعام المالى 2023/2024، مقارنة بالموازنة السابقة للعام المالى المنتهى 2022/2023، إلى 164.3 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية مقابل 141.6 مليار جنيه خلال الموازنة السابق، بزيادة 22.7 مليار جنيه.

ويأتى التبغ والسجائر فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة لتقديرات الضرائب المستهدف تحصيلها فى الموازنة الحالية والتى تبلغ 88.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 86.4 مليار جنيه فى الموازنة السابقة للعام المالى المنتهى 2022/2023، لتسهم بنحو 54% من إجمالى ضرائب السلع المستهدفة، يليها منتجات النفط بقيمة 53.3 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية مقابل 35.3 مليار جنيه فى الموازنة السابقة.

كما بلغت تقديرات الضرائب المستهدف تحصيلها من مياه غازية محلاة أو غير محلاة نحو 6.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2023/2024 مقابل 5.3 مليار جنيه فى الموازنة السابقة للعام المالى 2022/2023، وبلغت الضرائب المستهدفة من بيع الجعة "البيرة" غير الكحولية 2.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية مقابل 1.8 مليار جنيه فى الموازنة السابقة.

وتستهدف الحكومة زيادة الضرائب المحصلة من بيع الأسمنت إلى 1.8 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2023/2024 مقابل 298 مليون جنيه فى الموازنة السابقة للعام المالى المنتهى 2022/2023، كما ارتفعت الضرائب المستهدفة من الأسمدة والمبيدات الزراعية إلى 615 مليون جنيه خلال الموازنة الحالية مقابل 160 مليون جنيه فى الموازنة السابقة.

أما عن الأجهزة الكهربائية، فقدرت ضريبة السلع المستهدفة من أجهزة تكييف الهواء 784.3 مليون جنيه فى الموازنة الحالية مقابل 600 مليون جنيه فى الموازنة السابقة، وأجهزة تليفزيونات 200.8 مليون جنيه فى الموازنة الحالية مقابل 12 مليون جنيه، والبطاطس المصنعة "الشيبس وأبداله" 907.7 مليون جنيه فى الموازنة الحالية مقابل 570 مليون جنيه فى الموازنة السابقة، ومحضرات عطور وتجميل للعناية بالجلد والشعر 369.3 مليون جنيه فى الموازنة الحالية مقابل 80 مليون جنيه فى الموازنة السابقة.

زيادة الحصيلة الضريبية الموازنة الحالية التبغ والسجائر الضرائب ضريبة السلع

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