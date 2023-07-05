"التضامن": تفويج 40% من حجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إنه تم البدء فى تفويج حجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة، حتى 10 يوليو الجاري، على أن تنتهى مغادرة أفواج الحجاج إلى الاراضى السعودية فى 14 يوليو.

وأضاف عبدالموجود، أنه تم وضع خطة سريعة لتفويج الحجاج، حيث وصل 40% من حجاج الجمعيات إلى المدينة المنورة، وأقاموا 4 ليال فى الفنادق ذات التصنيف العالي التى تم اختيارها بعناية شديدة والقريبة من الحرم المكي.

وأشار إلى أن البعثة توفر خدمة نقل الحقائب للحجاج منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات المدينة المنورة أو جدة، وسيتم البدء فى تفويج الحجاج إما بزيارة المسجد النبوى بالمدينة المنورة أو بالمغادرة إلى الأراضي المصرية، حيث يصل عدد حجاج الجمعيات إلى 5350 حاجا، مؤكدا أن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار قبل موعد السفر، وفقا للوقت المحدد من قبل شركة مصر للطيران.

وكانت قد خصصت البعثة مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدا التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لهم في الفندق.