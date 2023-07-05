تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و116 شاحنة، و76 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 2368 راكبًا بموانئها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن حركة الواردات شملت 73 ألف طن بضائع، و109 شاحنات و44 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 1000 طن بضائع، و7 شاحنات و32 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة وادى العرب، وتحمل 63 ألف طن قمح أوكراني، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة، وشهد الميناء رحلات مكوكية للعبارة (القاهرة) لنقل عمالة خدمة الحجاج.

ولفتت الهيئة إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 200 طن بضائع و111 شاحنة، كما شهد الميناء رحلات مكوكية للسفينتين سينا وآيلة، واستقبلت موانئ السويس السفينة (Trammo Marycam) وتحمل 10 آلاف طن أمونيا قادمة من عمان.