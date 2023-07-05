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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح": حصول طالبتين على المركز الثالث والرابع جمهوريا بمسابقة "أجمل قطعة فنية"

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قدم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، التهنئة للطالبة أسماء عطية محمد بمدرسة الأشراف للتعليم الأساسي لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة أجمل قطعة فنية للمرحلة الإعدادية. 

 

وهنأ وكيل تعليم مطروح  الطالبة نهى عبدالله عبدالرحمن بمدرسة العبور الابتدائية لفوزها بالمركز الرابع جمهورياً في مسابقة أجمل لوحة فنية للمرحلة الابتدائية وذلك ضمن مسابقات أنشطة مادة الاقتصاد المنزلي، متمنياً لهما ولطلاب المحافظة دوام التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع اسم المحافظة عالياً بمختلف المسابقات التى تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن الطالبتين حققتا المركزين المتقدمين نظرا لتميز العمل الفني الذي قامتا بتصميمه مقدما الشكر والتقدير لمنال عصفور موجه عام المادة والموجهات ومعلمات المادة بمدرستي الأشراف والعبور كذلك إدارة المدرستين تقديراً لذلك الإنجاز وعرفانا بالجهد والإخلاص والتفانى في العمل وتحقيق المستوى المتقدم المتميز لطالبات تعليم مطروح في الاقتصاد المنزلي.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أن تفوق الطلاب والحصول على المراكز المتقدمة في تلك المسابقات على مستوى الجمهورية  يعد استمرارا لسلسلة الإنجازات التى حققها تعليم مطروح في كافة الأنشطة التربوية والطلابية بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز الرابع جمهوريا المركز الثالث على مستوى الجمهورية محافظة مطروح محافظ مطروح وكيل تعليم مطروح

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