الباز: "أحمد سعد كان يدافع عن كرامته.. ومتعهدة الحفلات التونسية بتاعة بيزنس"

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، على أزمة الفنان أحمد سعد في تونس.

وكتب الدكتور محمد الباز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل الاحترام والتقدير للشعب التونسى ولنساء تونس، لكن النجم أحمد سعد مغلطش حتى يطالبه الصديق مصطفى كامل أو غيره بالاعتذار”.

وأوضح الدكتور محمد الباز، أن متعهدة الحفلات التونسية بتاعة بيزنس ولا تمثل نساء تونس، لافتًا إلى أن أحمد سعد كان يدافع عن كرامته كفنان.

وتابع الدكتور محمد الباز: "داعم لأحمد سعد ومعه في موقفه".