بكلمات مؤثرة.. الفنان حسام حسنى ينعى الراحل علاء عبدالخالق

قال المطرب حسام حسني، إن المطرب علاء عبدالخالق رحمه الله، كان من أكثر الشخصيات التي دعمته في مشواره الفني، متابعًا: “شجعني على أن أستقل بذاتي، وأعمل ألبوماتي، وكان متبنينا أنا والمطرب محمد محيي في بداية مشوارنا الفني”.

وأضاف المطرب حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان يوجد علاقة تبني من علاء عبدالخالق باعتباره أخ أكبر له، متابعًا: "علاء عبدالخالق كان دائمًا معنا في فرحنا وفي حزننا، كان متواجد معنا في كل المناسبات، كان نعم الأخ ونعم الفنان".

وأكد أن الفنان الراحل علاء عبدالخالق ضرب كل أمثلة الروعة في الإنسانية، متابعاً: "أعتبر فرح ابنته بمثابة الوداع لنا جميعًا لأنه أصر على حضورنا جميعًا، حيث حضر كل من حميد الشاعري، ومحمد محيي، وهشام عباس، ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق، ولم أغلب جيل التسعينات واحتفلنا وفرحنا معه".

وأشار إلى أن هذا الجيل كان متماسك جدًا، ويده في يد بعض، لافتًا إلى أن الفنان إيهاب توفيق كان يقف اليوم على غسل الراحل علاء عبدالخالق بنفسه، وهو من كفنه، ونزل به التربة، مؤكدًا أن هذا الجيل مترابط، وعلاء وإيهاب توفيق كانا أكثر من اثنين أخوة في الحياة.