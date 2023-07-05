يوسف الحسينى ينعى علاء عبدالخالق: كان واحدًا من أيقونات جيل التسعينات

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، المطرب الراحل علاء عبدالخالق، قائلًا: "خبر وفاته كان مؤسف ومحزن وصعب للكل، خاصة بالنسبة لجيلي والجيل الذي يكبر عني".

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة "المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن علاء عبدالخالق كان واحدًا من أيقونات جيل التسعينات في الأغنية المصرية والعربية، الله يرحمه رحمة واسعة.

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن الكل منذ اللحظة الأولى لعلاء عبدالخالق وحتى وفاته كان يثني عليه، وعلى أخلاقه وإنسانيته، كان يريد الآخرين أن ينعموا بحالة من السعادة حتى آخر لحظة من عمره، لافتا إلى أنه كان المفترض أن يقوم بإجراء عملية في عينه، لكنه قرر ألا يجري العملية إلا بعد انتهاء زفاف ابنته.

وتابع: "علاء عبدالخالق كان عنده جلطة في المخ وكان يعني منها كثيرًا، علاء عبدالخالق كان واحدًا من أجمل وأروع الناس التي من الممكن أن نقابلها في حياتنا، وكان عنده عذوبة في أخلاقه مثل العذوبة التي كانت في صوته وكلمات الأغاني التي يغنيها".