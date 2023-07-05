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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تتهم أمريكا والناتو فى مساعدة أوكرانيا فى هجوم مُسيرات على موسكو

مسيرة
مسيرة

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تنفيذ هجوم للمُسيرات الأوكرانية على موسكو كان مستحيلا دون تلقيها المساعدة من الولايات المتحدة وحلف "الناتو".

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء - أن نظام كييف لم يكن قادرا على تنفيذ هجمة مماثلة على موسكو لولا تلقيه المساعدة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو، الذين لا يتوقفون عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك المُسيرات وتدريب القوات الأوكرانية على تشغيلها وتزويدهم بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة لتنفيذ جرائمهم.

وأضاف البيان أن "تزويد الولايات المتحدة وحلف الناتو لأوكرانيا بصور الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية لسطح الأرض، يجعلهم شركاء متواطئين في إعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية التي خططت لها ونفذتها كييف بفضل التمويل الغربي والأسلحة الغربية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجوما لخمس مسيرات أوكرانية في مقاطعة موسكو الجديدة وضواحي موسكو.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إنه تم توجيه الرحلات الجوية من مطار فنوكوفو إلى مطارات أخرى لضمان أمن الطائرات، وذلك إثر هجوم بمُسيرات تم التصدي له بضواحي العاصمة.

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