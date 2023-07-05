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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 3 إسرائيليين فى إطلاق نار بالخليل

إطلاق نار
إطلاق نار

أصيب ثلاثة إسرائيليين، الثلاثاء،  في عملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك حسبما أفاد مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية".

عملية إطلاق النار التي وقعت في الخليل، جاءت بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة جنين، وذلك في اليوم الثاني لإحدى أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.

وبدأت العملية، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مُسيرة في الساعات الأولى من يوم الإثنين، ونشر أكثر من ألف من أفراد القوات الإسرائيلية.

وفي غضون ذلك، وقع هجوم دهس وطعن في تل أبيب أصيب فيه ثمانية أشخاص.

وقالت حركة حماس إن المهاجم عبدالوهاب خلايلة، البالغ من العمر 23 عامًا والذي قُتل بالرصاص في مكان الحادث عضو بها، مضيفة في بيان "هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام المجزرة الصهيونية المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".

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