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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن عمل مدير مدرسة المنيا فى البناء: "كلنا بنشتغل شغلانة واتنين وتلاتة"

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

تعجب الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، من الجدل المثارة، حول عمل مدير مدرسة صفط الشرقية بالمنيا المتوفى في البناء لزيادة دخله.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن البعض صور المسألة وكأن مدير المدرسة، اضطر في نهاية أيامه للعمل كعامل بناء، لأن دخله لا يكفيه، موضحًا أن الحقيقة أن الرجل يعمل في البناء قبل أن يكون مدرسًا، واستمر في العمل في البناء رغم تعيينه مدرسًا، وترقيه وصولًا لدرجة مدير.

وأضاف الباز: "الناس متخيلة إن عامل بناء يعني بيشيل أسمنت ويبني بالطوب، لكنه كان مشرفًا على أعمال البناء، وحتى لو كان يبني بنفسه، العمل ليس عيبًا: "كلنا بنشتغل شغلانة واتنين وتلاتة، حتى أساتذة الجامعة منهم بيسوقوا أوبر، لزيادة دخلهم".

الباز مدير مدرسة المنيا مدير مدرسة صفط الشرقية

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