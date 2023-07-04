رشوان: لم يتم حذف أو مصادرة لأى فكرة خاصة بقضايا الحوار الوطنى

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن القضايا بداخل المحاور الثلاثة؛ السياسي، الاقتصادي، المجتمعي تبلغ 113 قضية، لافتًا إلى أنه كان يوجد تفصيل عميق للقضايا، معقبًا: "التجربة هي التي تكشف مدى صحة التفصيل من عدمه".

أضاف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه قد تم دمج بعض القضايا الفرعية، وبالتالي فإن إجمالي القضايا التي تمت مناقشتها حتى هذه اللحظة في الاجتماعات الخمسين كلها، تتجاوز الـ60 قضية.

وأوضح "أن كل من لديه رأي أو فكرة، أو موافقة أو معارضة لكل واحدة من هذه القضايا، قاله بدون أي حذف أو مصادرة عليه، لافتًا إلى أن بعض القضايا لاقت قدرًا كبيرًا من الاهتمام وقدرًا كبيرًا من البدء بها بغض النظر عن كيفية البدء، فعلى سبيل المثال، قانون الانتظام الانتخابي لاقى رغبة شديدة من كل الأطراف في أن يصدر سريعًا، الاتفاق كان على ضرورته، كما أن قانون المحليات، وهي انتخابات المجالس الشعبية المحلية تحديدًا، حيث يوجد قانونان؛ قانون المجالس المحلية الشعبية المنتخبة، وقانون الإدارة المحلية الذي يقسم مصر، فالقانون الأول كان يوجد إجماع على ضرورة صدوره سريعًا، وإجماع آخر على ضرورة إجراء انتخابات شعبية محلية بأسرع ما يمكن، لكن كيفية إجرائها وعدد الناس وماهية الدوائر، لم يكن فيه اتفاق بشكل كبير".