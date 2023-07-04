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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف مفاجأة عن حلقات برنامج الشاهد ويعلن توثيقها فى كتاب

محمد الباز
محمد الباز

بعد النجاح الذي حققه برنامج "الشاهد"، خلال يونيو الماضي، كشف الإعلامي د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، عن توثيق شهادات ضيوف البرنامج في كتاب، لافتًا إلى أن الكتاب سيصدر قريبًا.

ووجه الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على إتاحتها الفرصة لتقديم شهادات الفنانين والمثقفين وعدد من المسئولين خلال فترة حكم الإخوان، من خلال برنامج الشاهد.

يعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

وخلال حلقات برنامج "الشاهد" وثق الباز، شهادات عدد من الفنانين والمثقفين والمسئولين في الدولة، الذين كانوا شهودًا على جرائم الإخوان، حتى قيام ثورة 30 يونيو، وبعدها، وختمت الحلقات بحواره مع المستشار خالد محجوب، القاضى فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، والذي كشف عن الكثير من المفاجآت في تفاصيل القضية وعلاقة المتهمين ببيع أراضي سيناء بعقود مزورة، وكشف المستشار خالد محجوب، خلال الحوار كيف نالته تهديدات الإخوان بسبب توليه قضية اقتحام السجون، وتفاصيل تهديدهم له بالقتل، والمطالبة بتنحيته عن القضية وعزله من القضاء، وتفجيرهم فيلا والده، واستعانة الإخوان بتجار سلاح ومخدرات لإرهاب القضاة.

الشاهد الباز محمد الباز برنامج الشاهد مواسم جديدة من برنامج الشاهد

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