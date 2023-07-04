عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "معاناة أطفال فلسطين.. مشاهد يجب أن تمحى من ذاكرتهم ليذوقوا الحياة مرة أخرى".

معاناة أطفال فلسطين.. صريخ ملأ السماء

عرض التقرير مدى المعاناة التي يعانيها أطفال فلسطين، حيث انتزعت الألعاب والأقلام من أيدي الأطفال ليداووا جرحًا أصاب القلب قبل الخاصرة، يد طفل ترفع الحجارة عن جسد الأب، وطفل آخر لم يعد يفرق بين الحقيقة والخيال، وأخذ يمسح الدماء عن وجه الدمية، وصوت قصفِ أعلى من صوت الموسيقى المدرسية وصريخ أم ملأ السماء بعد أن كان خافتًا بالأمس يحكي قصة.. السؤال هو "كم مشهدًا يجب أن يُمحى من ذاكرة أطفال فلسطين ليذوقوا الحياة مرة أخرى؟!".