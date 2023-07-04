سيمون ترثى الفنان علاء عبدالخالق: كان رجلًا خلوقًا

نعت الفنانة سيمون، المطرب الراحل علاء عبدالخالق، قائلة: "البقاء لله، وربنا يرحمه، رحيله كان صدمة للناس كلها".

وأضافت سيمون خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة،: من حسن حظي إن علاء عبدالخالق كان سابقني في الفن وفي عظمته الفنية، لكننا عملنا حفلات كثيرة وأفراح كثيرة جدًا مع بعض".

وتابعت "علاء عبدالخالق كان خلوقًا جدًا، وكان هادئًا دائمًا ورجل أسرة، وقدم الكثير من الأغاني المميزة والناجحة، وعمل فرقة الأصدقاء وكانت معروفة، لكن الأبقى هي السيرة، كلنا نتحدث عن علاء وعن سيرته العطرة".

وأردفت: "كنت بسمع إن علاء عيان، وكان القليل جدًا من القريبين منه الذين يعرفون بحقيقة مرضه".