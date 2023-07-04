ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

3.6 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك السخنة خلال يونيو 2023

جمارك
جمارك

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة، تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر يونيو 2023 عن مشمول 7275 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 17059 حاوية، وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر يونيو الماضي 847 مليون و 362 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و 800 مليون و768 ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة فى شهر يونيو الماضي 1334 شهادة صادر بعدد 17324 حاوية ، بقيمة إجمالية 6 مليار و 891 مليون و 13 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر عن بعض الشهادات المصدرة بمبلغ 15 مليون و 801 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن ( دريس برسيم - رخام - رمال - فوسفات - فايبر جلاس).

وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر يونيو 2023 حوالى 3 مليار و 648 مليون و 130 ألف جنيه.

الأكثر قراءة

"بتتعلّم السواقة".. فتاة تقتحم سايبر وتدهس طفلًا فى القليوبية

منى عبدالغنى تنهار بعد وفاة علاء عبدالخالق: "فقدت أخويا" (فيديو)

انفراد| "ضريح ومقصورة".. ماذا يحدث فى مسجد عمرو بن العاص؟

روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو فى الهجوم على موسكو بطائرات مسيرة

الأولى على الجمهورية فى الثانوية الفنية: "أحلى يوم فى حياتى"

الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على غينيا ويقترب من حلم الأوليمبياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا