الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2021/2022

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونًا رقم 33 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة مائتين وأربعة عشر مليونًا وسبعمائة وستة وسبعين ألفًا ومائتين وعشرة جنيهات.

كما وقع الرئيس السيسي قانونًا رقم 34 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعة وعشرين مليارًا وستة عشر مليونًا وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفًا وتسعمائة وستة وعشرين جنيهًا.



ووقع الرئيس السيسي قانونًا رقم 35 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2021/2022، بقيمة تسعمائة وأربعة وأربعين مليونًا وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفًا وتسعمائة وسبعة وأربعين جنيهًا.



ووقع الرئيس السيسي أيضًا قانونًا رقم 36 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة مليارات وتسعمائة وخمسة وثلاثين مليونًا وسبعمائة وأربعة وثلاثين ألفًا وسبعمائة وواحد وسبعين جنيهًا.



كما وقع الرئيس السيسي قانونًا رقم 37 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ تسعمائة وأربعين مليارًا وسبعمائة وأربعة وأربعين مليونًا وتسعمائة وستة وتسعين ألفًا ومائتين وثمانية جنيهات.



ووقع الرئيس السيسي قانونًا رقم 38 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبعة مليارات وستمائة وتسعة وثلاثين مليونًا ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعين جنيهًا.



ووقع الرئيس السيسي كذلك قانونًا رقم 39 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ سبعمائة وثمانية ملايين ومائتين وتسعين ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسين جنيهًا.



كما وقع رئيس الجمهورية قانونًا رقم 40 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ ثلاثة وخمسين مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وسبعة وثلاثين جنيهًا. وقانونًا رقم 41 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرين ألفًا وثلاثمائة واثنين وثمانين جنيهًا. وقانونًا رقم 42 لسنة 2023 بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2021/2022، بمبلغ مائة وسبعة وخمسين مليونًا وعشرة آلاف وتسعمائة جنيه واثنين.