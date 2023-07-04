مشاركة الكنيسة في حفل السفارة المصرية بناميبيا.. أبرز فعاليات الأرثوذكسية اليوم

شارك الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا اليوم في الحفل الذي أقامته السفارة المصرية بناميبيا، أمس، بمناسبة العيد القومي وذكري ثورة ٢٣ يوليو.

أقيم الحفل في فندق وندهوك كانتري كلوب بالعاصمة الناميبية وندهوك، واستقبل السفير وائل لطفي سفير مصر الأنبا چوزيف، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الكنيسة القبطية في ناميبيا من خلال الخدمات المجتمعية والطبية والتعليمية التي تقدمها، مما يؤثر تأثيرًا إيجابيًّا كبيرًا على العلاقات الثنائية بين مصر وناميبيا.

حضر الحفل من أحبار الكنيسة نيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس والذي يزور ناميبيا حاليًا.

ختام دورة المقبلين على الزواج بإيبارشية أبو قرقاص

كما اختتمت إيبارشية أبو قرقاص دورة تدريبية جديدة للمقبلين على الزواج من أبناء وبنات الإيبارشية، التي شارك بها حوالي ١١٠ من أبناء وبنات الإيبارشية.

من المقرر أن تنظم الإيبارشية الدورة القادمة بداية من شهر أغسطس المقبل، ويُذكر أن شهادة إجتياز الدورة أصبحت من ضمن الأوراق المطلوبة لإتمام سر الزيجة.

افتتاح فصول جديدة بـ "مدرسة أنقياء القلب" بالمعصرة

افتتحت لجنة كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بالمعصرة التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، فصولًا جديدة بمدرسة "أنقياء القلب" لذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور الأب القمص ميخائيل جرجس وكيل المطرانية وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وعدد كبير من شعبها.

وكانت إيبارشية الوادي الجديد، نظمت مؤتمرًا لشباب وشابات مرحلة الثانوية من أبناء الإيبارشية بعنوان "تي ناهتي (٢)"، في كنيسة السيدة العذراء بالخارجة التابعة للإيبارشية، بحضور الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية.



وتضمن المؤتمر على فقرات هادفة قدمها خدام وخادمات المؤتمر.

واُختتم المؤتمر بمحاضرة ألقاها نيافته عن عمل الروح القدس في الإنسان المسيحي، كما كرّم المشاركين في ماراثون قراءة المزامير في فترة الخمسين المقدسة.