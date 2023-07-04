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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عكاشة: العلاقات الإفريقية الدولية عادت بعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كثيرًا من الزعماء اطلعوا على الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 والكثير طالبوا بعمل خطة لإفريقيا تماثل هذه الخطة، فتم عمل الخطة 2060 التي تمثل الخطة الاستراتيجية والمنهج الاستراتيجي الذي يعمل عليه الاتحاد الإفريقي. 

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن خطة 2060 الخاصة بإفريقيا هي نسخة طبق الأصل ومكبّرة من خطة مصر 2030، لافتًا إلى أن خطة 2060 لها أبعاد كثيرة لها علاقة بالأمن الإقليمي للقارة بأكملها. 

وأوضح أن رؤية مصر كانت مبكرة، قبل أن تبدأ أي دولة من دول العالم الكبرى والقوى الدولية الكبرى، في الحديث عن القارة الإفريقية، وقبل حدوث أي نوع من التنافس المشهود خلال السنوات الأخيرة، معقبًا: "نحن بدأنا بالقارة الإفريقية منذ عام 2014، وكانت الدولة المصرية ترى أن المستقبل مع هذه القارة، حيث كانت هذه الدول قد بدأت تطرح كلمة أن هذه القارة هي قارة المستقبل، بعدما أنهت مصر خطتها وكل شيء"، مؤكدًا أن العلاقات الإفريقية الدولية عادت بعد عودة مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي.

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