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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

12 دولة تنافس على بطولة بالم العربية الدولية للإسكواش

بطولة بالم هيلز
بطولة بالم هيلز العربية الدولية للاسكواش

تستعد مصر لاستضافة بطولة بالم هيلز العربية الدولية للإسكواش، للمرة الثالثة في الفترة من 6 إلى 11 الشهر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 537 لاعبا ولاعبة من 12 دولة، لذلك تعد البطولة جاذبة للسياحة المصرية، وتواجد عدد كبير من الجنسيات المختلفة.

وتعد البطولة من أقوى بطولات الإسكواش التي تنظم خلال الموسم، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين الجدد.

من جانبه، عبر وليد الصميعي رئيس  رئيس الاتحاد العربي عن سعادته الكبيرة لتنظيم بالم هيلز البطولة في مصر للمرة الثانية.

وأكد فايز المطيري نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أن مصر قادرة على تنظيم بطولة جيدة، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها البلاد، لافتا إلى أنه يتمنى أن تكون البطولة على المستوى الجيد المعهود عليها، خاصة وأن هذه المرة الثانية التي تنظمها بالم هيلز.

وفي نفس السياق، قال طارق عطية رئيس مجلس إدارة بالم سبورت، إنه سعيد للغاية على تنظيم البطولة العربية للمرة الثانية، وهو ما يعكس عن الثقة الكبيرة التي وضعها الاتحاد العربي في بالم هيلز من أجل تنظيم هذه البطولة.

وأضاف أنه يعد الجميع الظهور بشكل جيد ومختلف عن المرة السابقة، مضيفا أن التنظيم البطولة للمرة الثانية يعد دافع كبير من أجل تقديم الأفضل.

وكشفت مروة علواني رئيس تطوير القطاع الرياضي، عن أن البطولة ستشهد مفاجآت عديدة للغاية.

وقالت رئيس تطوير القطاع الرياضي، إن البطولة ستجذب العديد من العناصر الجيدة في اللاعبة، بالإضافة إلى جذب السياح من جميع أنحاء الدول العربية.

وقال أمير وجيه المدير الفني مدرب الاسكواش العالمي إن البطولة قوية للغاية لذلك تحرص الدول العربية المشاركة في البطولة.

وأضاف وحية، أن البطولة تعد احتكاك قوي للغاية، خاصة وأنه سيقام ١٥٤٠ مباراة خلال البطولة

واختتم المدير الفني للمنتخب، أن البطولة تعد أيضا عنصر جيد للسياحة المصرية، والتي ستشهد وجود عدد كبير من السياح خلال تلك الفترة.

أمير وجيه أمير وجيه المدير الفني رئيس تطوير القطاع الرياضي مروة علواني وليد الصيمعي

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