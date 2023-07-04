هشام عباس: "كلنا قريبين من علاء بس عمره ما قال نوع مرضه"

نعى الفنان هشام عباس، المطرب الراحل علاء عبدالخالق، قائلًا: "مش قادر أستوعب حتى الآن موضوع وفاته، بحب علاء كإنسان قبل حبي له كمطرب وكصديق عزيز، كان قبلي وكنت أحفظ أغانيه وتربيت على أغانيه، وأثر فيا فنيًا".

أضاف هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: "عندما كبرت وبدأت مرحلة الدخول في الفن، احتضنني علاء عبدالخالق، وشجعني كثيرًا".

وأكد أن علاء لم يكن يوجد بينه وبين زملائه المطربين أي نوع من أنواع الغيرة، بل كان إنسانًا جميلاً: "حتى آخر وقت كنا نقابله ونغني أغانيه".

وتابع "علاء عمره ما اشتكى، معرفش علاء كان عنده إيه، كل إللي أعرفه إنه تعبان لكن هو ما بيقولش حاجة، لكني كنت أحادثه في كل المناسبات، كما أننا كنا نجتمع في عيد ميلاده".

وأردف: المرات التي كان يخرج فيها علاء، كنا نخرج معه، حتى عندما أقام كتب كتاب ابنته منذ نحو شهر، كنا موجودين وعملنا جو حلو، وهو غنى معانا وكان فرحان جدًا".