ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هشام عباس: "كلنا قريبين من علاء بس عمره ما قال نوع مرضه"

هشام عباس
هشام عباس

نعى الفنان هشام عباس، المطرب الراحل علاء عبدالخالق، قائلًا: "مش قادر أستوعب حتى الآن موضوع وفاته، بحب علاء كإنسان قبل حبي له كمطرب وكصديق عزيز، كان قبلي وكنت أحفظ أغانيه وتربيت على أغانيه، وأثر فيا فنيًا". 

أضاف هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: "عندما كبرت وبدأت مرحلة الدخول في الفن، احتضنني علاء عبدالخالق، وشجعني كثيرًا". 

وأكد أن علاء لم يكن يوجد بينه وبين زملائه المطربين أي نوع من أنواع الغيرة، بل كان إنسانًا جميلاً: "حتى آخر وقت كنا نقابله ونغني أغانيه".

وتابع "علاء عمره ما اشتكى، معرفش علاء كان عنده إيه، كل إللي أعرفه إنه تعبان لكن هو ما بيقولش حاجة، لكني كنت أحادثه في كل المناسبات، كما أننا كنا نجتمع في عيد ميلاده". 

وأردف: المرات التي كان يخرج فيها علاء، كنا نخرج معه، حتى عندما أقام كتب كتاب ابنته منذ نحو شهر، كنا موجودين وعملنا جو حلو، وهو غنى معانا وكان فرحان جدًا".

الأكثر قراءة

"استغليت جسمى ونفذت خطتى".. اعترافات قاتل عجوز فى الطالبية

الأولى على الجمهورية فى الثانوية الفنية: "أحلى يوم فى حياتى"

ماكرون يعلن حالة الطوارئ لتسريع عمليات إعمار البلديات المتضررة من الشغب

دفتر أحوال 24 ساعة.. ضبط مستريح الموبايلات و5 لصوص بالقاهرة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألمانى لبحث التعاون الثنائى

رجل الناتو الثالث عشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب