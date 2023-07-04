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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة سرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاملاً للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل بها.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل بها، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بسرقة 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن أحد العاملين بالشركة وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بالسرقة فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بسرقة مجهول لمبلغ 900 ألف جنيه من شركة نقل أموال في مدينة 6 أكتوبر. 

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن أحد العاملين بالشركة وراء سرقة النقود، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن المبلغ المالي، وذكر أنه أنفق جزءا منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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