مستشار الرئيس الفلسطينى: حكومة إسرائيل عبارة عن تنظيم إرهابى

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن العدوان ما زال مستمرًا، لافتًا إلى أن إسرائيل تشن حربًا حقيقية على الشعب الفلسطيني، خاصة بمنطقة جنين.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن إسرائيل تعلن بشكلِ واضح أنها مستمرة وماضية في هذا العدوان، لافتًا إلى أن هذا العدوان له أهداف واضحة، عبّر عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية قبل أيام عندما قال إنه يريد من الفلسطينيين أن يقتنعوا بأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي هو كسر إرادة الفلسطينيين وإجهاض أي أمل للفلسطينيين بالحرية والاستقلال وبلوغ الأهداف الوطنية.

وتابع "نحن أمام حكومة هى عبارة عن تنظيم إرهابي بكل ما في الكلمة من معنى، ليس لها من سياسة إلا العدوان وتكريس الاحتلال والاعتداء على المدنيين والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين".

وعن محاولات العالم لوقف العدوان الإسرائيلي، قال:"لا يوجد أي محاولات للأسف، فالعالم مع المجتمع الدولي هو الذي أوجد إسرائيل، والمجتمع الدولي كان شريكًا في المؤامرة على الشعب الفلسطيني عندما اخترع إسرائيل 1948 من خلال وعد بلفور بعد ذلك، وهذا المجتمع الدولي شريك الآن فيما يجري من خلال هذا الصمت المريب المعيب من خلال المعايير المزدوجة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع القضايا المتشابهة في العالم".