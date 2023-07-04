روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو فى الهجوم على موسكو بطائرات مسيرة

أعلنت روسيا، مساء الثلاثاء، أن الهجوم بطائرات مسيرة على موسكو ما كان ممكنا لولا مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لكييف.

وكانت روسيا اعترضت اليوم خمس طائرات مسيرة قرب العاصمة موسكو والمنطقة المحيطة بها، ونددت "بمحاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع.

وأحدث هذا الهجوم اضطرابا في مطار فنوكوفو الدولي القريب من موسكو، في حين لم ترد معلومات حول وقوع إصابات، ولم يصدر عن أوكرانيا أي تعليق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي، إن "مثل هذه الهجمات لم تكن ممكنة بدون مساعدة نظام كييف من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو".

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة والناتو يواصلون دعم أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات دون طيار وتدريب مشغلي الطائرات دون طيار وتوفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة لارتكاب مثل هذه الجرائم، عن طريق الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية.

وأضاف البيان: "كل هذا يجعل واشنطن وأتباعها متواطئة في إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية خططت لها كييف وارتكبتها بأموال وأسلحة غربية".

تفاصيل الهجوم

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، عن أنه في "صباح اليوم الثلاثاء قامت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية باعتراض 5 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء ضواحي موسكو، وتم إسقاط 4 منها من خلال الدفاعات الجوية، وتم إنزال طائرة مسيرة أخرى بواسطة أجهزة الحرب الإلكترونية وتحطمها في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه".

ونقلت الوكالات الروسية نقلًا عن مصادرها، أنه "وفقًا للمعلومات المبدئية، اتجهت ثلاث طائرات مسيرة نحو موسكو في أوقات مختلفة"، وأنه تم إسقاط طائرتين منهما بالقرب من قرية فالويفو، التي تبعد عن الكرملين حوالي 30 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي، وكان إحداهما في منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن طائرة مسيرة أخرى أسقطت في منطقة بلدة كوبينكا، على بعد نحو 63 كيلومترا من غرب موسكو. وهناك قاعدة جوية روسية بالقرب من كوبينكا.