ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو فى الهجوم على موسكو بطائرات مسيرة

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلنت روسيا، مساء الثلاثاء، أن الهجوم بطائرات مسيرة على موسكو ما كان ممكنا لولا مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لكييف.

وكانت روسيا اعترضت اليوم خمس طائرات مسيرة قرب العاصمة موسكو والمنطقة المحيطة بها، ونددت "بمحاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع.

وأحدث هذا الهجوم اضطرابا في مطار فنوكوفو الدولي القريب من موسكو، في حين لم ترد معلومات حول وقوع إصابات، ولم يصدر عن أوكرانيا أي تعليق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي، إن "مثل هذه الهجمات لم تكن ممكنة بدون مساعدة نظام كييف من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو".

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة والناتو يواصلون دعم أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات دون طيار وتدريب مشغلي الطائرات دون طيار وتوفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة لارتكاب مثل هذه الجرائم، عن طريق الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية.

وأضاف البيان: "كل هذا يجعل واشنطن وأتباعها متواطئة في إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية خططت لها كييف وارتكبتها بأموال وأسلحة غربية".

 

تفاصيل الهجوم

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، عن أنه في "صباح اليوم الثلاثاء قامت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية باعتراض 5 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء ضواحي موسكو، وتم إسقاط 4 منها من خلال الدفاعات الجوية، وتم إنزال طائرة مسيرة أخرى بواسطة أجهزة الحرب الإلكترونية وتحطمها في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه".

ونقلت الوكالات الروسية نقلًا عن مصادرها، أنه "وفقًا للمعلومات المبدئية، اتجهت ثلاث طائرات مسيرة نحو موسكو في أوقات مختلفة"، وأنه تم إسقاط طائرتين منهما بالقرب من قرية فالويفو، التي تبعد عن الكرملين حوالي 30 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي، وكان إحداهما في منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن طائرة مسيرة أخرى أسقطت في منطقة بلدة كوبينكا، على بعد نحو 63 كيلومترا من غرب موسكو. وهناك قاعدة جوية روسية بالقرب من كوبينكا.

الخارجية الروسية هجوم كييف بالمسيرات على موسكو ​الناتو أمريكا مساعدة نظام كييف

الأكثر قراءة

"استغليت جسمى ونفذت خطتى".. اعترافات قاتل عجوز فى الطالبية

الأولى على الجمهورية فى الثانوية الفنية: "أحلى يوم فى حياتى"

ماكرون يعلن حالة الطوارئ لتسريع عمليات إعمار البلديات المتضررة من الشغب

دفتر أحوال 24 ساعة.. ضبط مستريح الموبايلات و5 لصوص بالقاهرة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألمانى لبحث التعاون الثنائى

رجل الناتو الثالث عشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب