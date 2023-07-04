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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألمانى لبحث التعاون الثنائى

الرئيس السيسي يتلقي
الرئيس السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا في جميع المجالات، حيث تم الإعراب عن الارتياح للمستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك، وتأكيد الحرص على الاستمرار في تعميق أطر التعاون، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، في ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر والتي تشارك فيها الشركات الألمانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

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