الكهرباء قطعت.. نقل 5 حالات حرجة من مستشفى أم المصريين بالجيزة

شهد مستشفى أم المصريين في الجيزة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في المبنى بعد حدوث عطل في لوحة التحكم الرئيسية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من مستشفى أم المصريين بانقطاع التيار الكهربائي بصورة جزئية عن المستشفى وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية بسرعة الانتقال وإخطار الأجهزة المعنية.

وانتقلت أجهزة حي جنوب الجيزة ومسئولي طوارئ الكهرباء إلى موقع المستشفى وتم توصيل مولد كهربائي لتشغيل الكهرباء لحين إصلاح العطل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجار إصلاح العطل في لوحة الكهرباء.

تبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، نقل 5 حالات حرجة بينهم طفل حديث الولادة إلى 3 مستشفيات أخرى لتلقى العلاج.