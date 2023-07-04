ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الكهرباء قطعت.. نقل 5 حالات حرجة من مستشفى أم المصريين بالجيزة

مستشفى أم المصريين
مستشفى أم المصريين بالجيزة

شهد مستشفى أم المصريين في الجيزة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في المبنى بعد حدوث عطل في لوحة التحكم الرئيسية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من مستشفى أم المصريين بانقطاع التيار الكهربائي بصورة جزئية عن المستشفى وعلى الفور وجه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية بسرعة الانتقال وإخطار الأجهزة المعنية.

وانتقلت أجهزة حي جنوب الجيزة ومسئولي طوارئ الكهرباء إلى موقع المستشفى وتم توصيل مولد كهربائي لتشغيل الكهرباء لحين إصلاح العطل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجار إصلاح العطل في لوحة الكهرباء.

تبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، نقل 5 حالات حرجة بينهم طفل حديث الولادة إلى 3 مستشفيات أخرى لتلقى العلاج.

الأكثر قراءة

"استغليت جسمى ونفذت خطتى".. اعترافات قاتل عجوز فى الطالبية

ماكرون يعلن حالة الطوارئ لتسريع عمليات إعمار البلديات المتضررة من الشغب

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا فى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

"أخدت حقي بالخرطوش".. خطة انتقام نقاش من زميله بالمرج

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب