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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما حكم متابعة أخبار شخص آخر بعد الزواج؟.. أزهرى يجيب

الشيخ معاذ شلبي
الشيخ معاذ شلبي

قال الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي  للفتوى، إن أي تصرف يصدر من  الزوج أو الزوجة له علاقة بمتابعة شخص آخر أو رؤية صوره أو أخباره يندرج تحت مظلة التفريط في حق الزوج أو الزوجة. 

أضاف شلبي، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أنه لا يمكن إطلاق وصف الخيانة على الزوج أو الزوجة الذي يفكر في غير زوجته أو غير زوجها، لأن الخيانة كلمة كبيرة لها حكم ولها نتيجة وأثر: "الخائن هو من يخون علاقته بالله سبحانه وتعالى". 

أشار إلى أن المرأة التي توثق علاقتها بأحد غير زوجها، أو تكون على رباط ذهني به، فإن ذلك يعتبر تفريطًا في حق الزوج، لافتًا إلى أنه لمساعدة النفس والتغلب عليها، يمكن القول بأن علاج العشق هو الفراق.

وعن الشباب الذين يلعبون بمشاعر الفتيات قبل الزواج، أكد أن ذلك لا يجوز شرعًا، لأن هذا الجرم يتسبب في تدمير إنسان، كما أنه من الممكن أن يُفقده قلبه مع نصيبه، مشددًا على ضرورة ألا يترك الشباب أنفسهم فريسة أو ألعوبة بأن يدخل أي أحد في حياته ويخرج منها.

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