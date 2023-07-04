"جنين تحت الحصار".. أهالى المخيم المُهجّرون لـ"الدستور": الاحتلال هدم البيوت فوقنا وحين فررنا إلى الخارج استهدفنا بالقنابل

الأرض حمراء فى جنين، حمراء من الدم المنهمر فى كل مكان، فى الساحات والشوارع، وفى البيوت التى هدمتها آلة الحرب الإسرائيلية فوق رءوس أصحابها، وها هم أهلها يفرون من دمار إلى دمار.

تحكى كفاية عبيد، من سكان المخيم، أن هذه هى المرة الثالثة التى يتم تهجيرها فيها من بلدتها على يد قوات الاحتلال، بعدما قتلت قناصتها والدتها وهى داخل منزلها قبل 4 أشهر.

وتكشف، خلال حديثها مع «الدستور»، عن أنها خرجت من منزلها أمس الأول، بعدما شن الاحتلال عدوانه العنيف على المخيم، وأسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وتضيف أن منازل الحى الذى تسكن فيه تدمرت بشكل كامل جراء عدوان الاحتلال، وحتى منزلها تضرر وتهدم منه جزء كبير، جراء القصف.

وتتابع: «العدوان بدأ بشكل مفاجئ، حيث شن الاحتلال هجومًا بالصواريخ على منازل المواطنين بشكل مباشر، والمخيم تحول فى لحظة لمنطقة دمار شامل، المنازل كلها تهدمت، والأهالى صاروا مشردين، والأطفال مذعورين، السكان خرجوا من منازلهم عقب استهدافها مباشرة».

وتضيف: «خلال خروج الأهالى من منازلهم لإخلاء المخيم، وكان بينهم الأطفال وكبار السن، استهدفتهم قوات الاحتلال بالغاز المسيل للدموع حتى انعدمت الرؤية تمامًا، وحاول الأهالى تجاوز مناطق الخطر، ثم ذهبت كل أسرة فى اتجاه».

وتابعت: «ما يحدث هذه الأيام أشبه بما حدث فى أثناء اجتياح المخيم والتهجير الفلسطينى عامى ١٩٤٨، و٢٠٠٢، واليوم فى عام ٢٠٢٣ تهجّر أهل المخيم بنفس الطريقة وللمرة الثالثة تركوا منازلهم».

وتكمل: «بعض الأهالى ذهبوا للمستشفيات والمخيمات والفنادق التى فتحت أبوابها دون مقابل، وتبرع العديد من الأسر باستضافة اللاجئين واحتضانهم، وهناك من تبرع بالسيارات لنقل الأهالى».

فيما تعبّر شذى يونس، من مدينة جنين، عن الوضع المأساوى حاليًا فى المخيم، وتقول: «الوضع صعب جدًا وأشبه بالحلم، الناس بالشوارع تبكى من هول المشاهد والدمار والخراب».

وتضيف: «الوضع سيئ جدًا بالمخيم، والاحتلال هجّر الأهالى، وأنا تحركت مع شقيقى وأقاربى لنقل اللاجئين واستضافتهم فى أحد البيوت فى المدينة».

وتشير إلى أن شقيقها كان موجودًا على أطراف المخيم بالقرب من المستشفيات، وكان يتبرع بالدم للمصابين، ثم تواصل معها ومع أولاد خالتها حتى يخرجوا لاستقبال عائلات المخيم، بعدما طردهم جنود الاحتلال وسط القنابل المسيلة للدموع.

وتضيف: «خرجت بالسيارة وقربت من حدود المخيم، وكان هناك وجود كثيف لجنود الاحتلال، واستفزونا بحركات دائرية بأكثر من ٥ سيارات جيب، حتى يعرقلوا حركة السير من الأربع جهات».

وتقول: «المنطقة كانت مليئة بأهالى المخيم، وكانت هناك سيارات للمساعدة فى إخلاء أهل المنطقة، وجنود الاحتلال حاولوا استفزازنا أكثر من مرة، لكن لم تتم الاستجابة لاستفزازهم خوفًا على حياة النساء والأطفال». وتتحدث عن مشاعر الخوف التى انتابتهم عقب اقترابهم من المخيم، وتقول: «طبعًا ما خفنا من الرصاص ولا من جنود الاحتلال، لأنه ولا يمكن تحت أى ظرف نترك أهلنا وإخوانا فى الشارع تحت القنابل المسيلة للدموع، وكان تحركنا رسالة قوية لجيش الاحتلال أن أهل مدينة جنين ومخيم جنين هم وحدة واحدة». أما مدير إدارة الصحة فى جنين، الدكتور وسام صبيحات، فيكشف عن أن الوضع سيئ جدًا بالمخيم، حيث دمر الاحتلال الحجر والشجر وليس الإنسان فقط.

ويضيف: «اجتياح الاحتلال هذا المرة لجنين كان شرسًا ومخيفًا جدًا، وهناك دمار فى كل شىء، فى المخيم وفى المنازل والبنى التحتية وغيرها».

ويتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الجزء العلوى من جسد الفلسطينيين، بالرأس والصدر والرقبة، وحتى الآن هناك أكثر من ١٠٠ إصابة فى المستشفيات بينها أكثر من ٢٠ حالة حرجة، وهناك مناطق لم تستطع الكوادر الطبية الوصول إليها حتى اللحظة، ولذلك العدد قابل للزيادة».