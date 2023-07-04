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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رجاء الجداوى.. ملكة الأناقة

رجاء الجداوى
رجاء الجداوى

الفنانة رجاء الجداوى هى رمز الخفة واللطافة والأناقة، حضورها كان مبهرًا، ورحيلها الذى تحل ذكراه اليوم، كان صادمًا لكل محبيها الذين تربوا على أعمالها الرائعة.

ولدت نجاة على الجداوى، وهو الاسم الحقيقى لرجاء الجداوى، فى ٦ سبتمبر عام ١٩٣٤ بمحافظة الإسماعيلية، وتعود أصولها إلى «ينبع» غرب الجزيرة العربية، فوالدها من أصل حجازى ووالدتها من أصل نجدى.

وانتقلت رجاء الجداوى إلى القاهرة فى عمر الـ٣ سنوات، رفقة شقيقها الأصغر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، التى تولت رعايتهما بعد طلاق والدتهما، وكان لها دور كبير فى تربيتها.

تلقت الفنانة رجاء الجداوى تعليمها فى مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، وتعلمت الفرنسية والإيطالية والإنجليزية فى سن مبكرة، ثم بدأت مسيرتها المهنية مترجمة فى إحدى شركات الإعلانات، ثم عملت فى مجال الأزياء والموضة عارضة أزياء، ثم اتجهت إلى التمثيل، وكانت انطلاقتها من خلال فيلم «غريبة» عام ١٩٥٨.

كانت أولى محطاتها الفنية، عندما رشحها المخرج هنرى بركات للمشاركة فى دور صغير فى فيلم «دعاء الكروان» إنتاج عام ١٩٥٩، كما قدمت فيلم «إشاعة حب» بطولة سعاد حسنى وعمر الشريف ويوسف وهبى، وإخراج فطين عبدالوهاب.

قدمت العديد من الأعمال السينمائية المميزة، منها «موعد على العشاء، حنفى الأبهة، البيه البواب، أيام الحب، قدارة، الوحل، يوميات امرأة عصرية، تجار السموم» وغيرها، إضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية.

تزوجت من حارس مرمى نادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار فى ٢٢ نوفمبر ١٩٧٠، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة، واستمر زواجهما ٤٥ عامًا حتى وفاته عام ٢٠١٦، ثم توفيت هى عام ٢٠٢٠ متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ٨٥ عامًا.

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