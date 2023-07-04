الباحث اللبنانى حبيب فياض: غياب العقلانية فى ممارسة الدين انقلاب عليه وخروج عن رسالته الأساسية

فى كتابه الصادر حديثًا عن دار الفارابى للنشر بعنوان «فلسفة التدين»، يسعى الباحث اللبنانى حبيب فياض، إلى الانتقال من حقل فلسفى ارتكز على دراسة الدين، إلى آخر يرتكز على دراسة التدين وأنماطه لينتزع التدين من حقول معرفية شتى، بحثًا عن نظرة كليّة لأنماط الممارسة الدينية وسبل استعادتها لتحقق هدفها الأسمى.

ينطلق الكتاب من عمق أزمة حضور الدين بالمجتمعات العربية، لا سيما بالسنوات الأخيرة؛ بين تجارب دينية مشوهة تأسست على التشدد والإرهاب والفهم المغلوط للدين، ونزعة ناقدة للدين وحضوره فى الفضاء العام، وفى الحالتين قادت الأفكار المغلوطة إلى ابتعاد شرائح عدة عن جوهر الدين.

ونظرًا لإيمانه بأهمية التجربة الدينية فى حياة الفرد والجماعة، يعالج «فياض» فى دراسته العديد من القضايا التى تمس الدين والتدين، على حد سواء، ويطرح رؤيته الخاصة لسبل إعادة إنتاج مكونات الفكر الدينى على قاعدة تأصيل المقدس العابر للتاريخ وتجديد التاريخى بما يتلاءم مع الحاضر، ويبحث فى أشكال التدين المشوهة ليؤسس رؤيته الخاصة عن التدين الأمثل.

يرى «فياض» أن فلسفة التدين نمط من الإرشاد الفلسفى، يبحث فى كيفية تحويل موضوعاته النظرية المجردة إلى قضايا قابلة للتطبيق بهدف الانتقال من فهم الدين إلى الاستفادة منه واتخاذه طريقًا للخلاص. وفى ضوء ذلك، لم يتوان عن إبراز أوجه العلل فى نمطى التدين السلفى والليبرالى معًا، ليشير إلى أن التدين يصاب بالخلل فى ظل ليبرالية مفرطة فى التحرر من وصاية الدينى، وكذلك فى ظل سلفية موغلة فى الفهم الميكانيكى والشكلانى للنص. ويحدد «فياض» الغاية من فلسفة التدين بوظيفتين؛ الأولى توصيفية تهدف إلى ملاحظة الفارق فى التدين بين ما هو واقع، وما يجب أن يكون على صعيد الأفراد والجماعات والمجتمعات، والثانية معيارية تهدف إلى العمل على جعل الفعل الالتزامى مطابقًا من حيث الآلية والغاية لتعاليم الوحى.

ولتحقيق هذه الغاية، يفرق الكاتب بين أنماط أخرى متعددة من التدين؛ فهناك التدين الواحدى الذى يقر بوحدانية الله فى مقام الاعتقاد، وليس العمل مقابل التدين الأحدى الذى يعتمد على التوحيد العملى والاعتقادى، وكذلك هناك التدين الاعتقادى مقابل الإيمانى، والتدين التقليدى مقابل التجريبى، والتدين الأداتى مقابل التدين الغائى وغيره.

فضلًا عن ذلك، فالكاتب لا يكف عن التأكيد أن الجانب الفقهى أحد أبعاد الهوية التدينية وليس كل أبعادها، ما يوجب تموضعه فى خدمة الغايات الإيمانية، لا أن يكون غاية فى ذاته، وذلك بربطه بالأبعاد الإيمانية الأخرى المتمثلة فى العقائد والقيم الأخلاقية. فى هذا الحوار مع حبيب فياض، أستاذ فلسفة الدين وفلسفة اللغة والتأويل بالجامعة اللبنانية، نناقش بعض المحاور البارزة التى تطرق إليها الكتاب، كما نتعرف على ملامح مشروع فلسفة التدين الذى يعتزم استكماله فى أعماله المقبلة.

■ ما الدافع الأساسى الذى قادك نحو كتابة «فلسفة التدين»؟

- كنت قد أصدرت منذ ما يقرب من ١٥ عامًا كتابًا، بعنوان «مقاربات فى فهم الدين»، واليوم وبعد مرور كل هذا الوقت وجدت أن ثمة مشكلة فعلية تعانى منها المجتمعات المتدينة وتحديدًا المجتمعات الإسلامية على مستوى الممارسة والتطبيق، فالإشكالية الأساسية ليست فى الدين الذى أرسله الله للعالمين وقال عنه إنه مبين، وهو بطبقاته الأولى واضح وظاهر، وإنما تكمُن فى كيفية تطبيق الدين، أى التدين.

من هنا وجدت أن كل أعمال التنظير التى قدمها مفكرون مسلمون على امتداد التاريخ مفيدة فى مقام النظر، ولكنها ليست بالضرورة قابلة للتطبيق، ومن ثم جاءت ضرورة الانتقال فى العمل الفلسفى من الدين إلى التدين؛ فالإشكالية الفلسفية التى تحتاج إلى دراسة ليست الدين بما هو وحى وتعاليم ورسالات سماوية، ولكنها كيفية تحويل الدين إلى ممارسة مطابقة لمراد الوحى وممارسة عقلانية، لأن عدم العقلانية فى الممارسة بمثابة انقلاب على الدين وخروج عن فحواه وعن رسالته الأساسية.

■ إن كانت مقاربات التدين تتسع لتتشابك مع حقول معرفية مختلفة.. فما الأهمية الجوهرية التى تمثلها المقاربة الفلسفية للمسألة؟

- هناك فارق بين نظرة العلم إلى ذاته والنظرة الفلسفية إليه، فالعلوم تقدم لنا نفسها من خلال رؤيتها إلى ذاتها وهى عادة رؤية تجزيئية، بينما الفلسفة وحدها هى من تمتلك صلاحية التعاطى مع المعارف الأخرى وفق رؤية كلية متعالية، فالمعارف الأخرى ليست لديها صلاحية لتقويم بعضها البعض، أما الفلسفة فهى المعرفة الوحيدة التى تستطيع التعاطى مع المعارف الأخرى وفق نظرة كلية وتضبط مسارها، فهى مرجعية متعالية كلية فى النظر إلى المعارف.

من هنا توصلت إلى أنه إذا كان هناك مسار طويل يتمحور حول دراسة الدين فلسفيًا، فمن الضرورى إعمال الفلسفة فى التدين.

■ هل يمكننا القول إن هذه المقاربة الفلسفية هى ما تفصل دراستك للتدين عن جهود سابقة فى المضمار ذاته؟

- بالتأكيد، فالذين درسوا التدين درسوه على خلفيات معرفية مغايرة، على سبيل المثال، نجد أن ماكس فايبر وكذلك أوجست كونت قد درسا التدين على خلفية علم الاجتماع، أما كارل يونغ فتحدث من خلفية علم النفس عن التدين، لكن إن أردنا أن ننظر إلى التدين نظرة كلية ليست مختصة بدين من الأديان، وتقوم على المنهج العقلى وعلى الغاية من التدين فالنمط الأفضل هو الفلسفة.

بالإضافة إلى عامل آخر، فقد أردت أن أحدث انقلابًا فى التعامل مع فلسفة الدين لصالح فلسفة التدين، لأن فلسفة الدين تأتى بأحد معنيين؛ إما التعاليم الفلسفية التى يتضمنها الوحى أو أن تتخذ الفلسفة من الدين موضوعًا لها وتمارس عليه تفكيرًا فلسفيًا. وفى كلتا الحالتين، لا أجد إشكالية فى الدين، فالإشكالية فى الممارسة التدينية ومن ثم فالجهد الفلسفى فى مثل هذا الحال، يجب أن يكون مُنصبًا على الجانب الإشكالى من الموضوع وهو التدين.

■ إذن أين يمكن موضعة فلسفة التدين فى علاقتها بفلسفة الدين؟ هل يمكن اعتبارها حقلًا مستقلًا أم تكميليًا؟

- فلسفة التدين بحث مستقل عن فلسفة الدين، ففى هذا الكتاب خصصت منظومة قائمة على دراسة التدين من خلفية فلسفية. الفارق الأساسى بينهما أن فلسفة الدين تقوم على الوحى الذى يخاطب الإنسان، بينما فلسفة التدين تقوم على دراسة الإنسان الذى يتلقى الوحى، وبالتالى، فالمحور فى فلسفة الدين هو الدين، بينما المحور فى فلسفة التدين هو الإنسان.

ونظرًا لأن الدين له ماهية نظرية، والتدين له ماهية تطبيقية، فقد وجدت أن الدين بما هو نظرى بحاجة إلى دراسة تطبيقية كى يكتمل وهى التدين، والتدين بما هو تطبيقى بحاجة إلى دراسة نظرية كى يكتمل، وهى الدين متجسدًا فى الفعل والممارسة، ومن ثم تصبح فلسفة التدين قائمة على دراسة الدين النظرى، دراسة تطبيقية ودراسة التدين التطبيقى دراسة نظرية.

■ تحدثت عن أهمية الاهتمام بفلسفة الفقه، انطلاقًا من أن الجانب الفقهى أحد أبعاد الهوية التدينية.. فما المرتكزات التى تؤسس عليها؟

- الفقه بما يرتبط به من ممارسة يخص الشخصية التدينية، بينما القيم الأخلاقية بما هى قيم دينية من المشتركات مع الآخرين، ومن ثم ففلسفة الفقه، برأيى، يجب أن تقوم على الجمع بين الأخلاق والأحكام الشرعية، فأنا أعتبر أن الأخلاق غاية الغايات فى حركة التدين، لذا أدعو إلى الجمع بين الأحكام الشرعية والأخلاق، وأدعو كذلك إلى الجمع بين الاعتقاد والإيمان، لأن الاعتقاد بدون إيمان أشبه بمادة بدون روح.

■ ما المقصود بالحداثة الدينية التى اعتبرتها حاجة حضارية للنهوض؟ ووفق أى منظور يمكن تأسيسها؟

- أتبنى فى هذا الصدد رأى المفكر الإيرانى مصطفى ملكيان. فالدينيون لديهم مشكلة فى رفضهم لكل ما يأتى من الغرب، وظنهم أن الحداثة معادلة للإلحاد والكفر، وأن ليس ثمة إمكانية للعمل على حداثة مستمدة من البيئة الإسلامية وهذا خطأ، لأن الحداثة الغربية قامت على ركيزتى العقلانية والعلمانية، ونحن نستطيع أن نؤسس لحداثة قائمة على الجمع بين العقلانية واستبدال المعنوية بالعلمانية، فهى أعم وتعنى العودة إلى الطاقات الماورائية الكامنة فى ذات الإنسان بحكم الارتباط القسرى بينه وبين ربه.

أما الحداثة الدينية، كما تحدّث عنها طه عبدالرحمن، وهو مفكر من الطراز الأول فى العالم الإسلامى، فتقع فى أزمة تغليب التراث على الراهن، فبدلًا من أن تقوم على بناء المستقبل من خلال الاستفادة من التراث، تحاول أن تعطى التراث بعدًا مستقبليًا، فتنطلق من التراث إلى المستقبل وليس العكس.

■ فى حديثك عن التدين الإيجابى والتدين السلبى قلت إن الأول محكوم بمعطيات الوحى والدين فيما الثانى محكوم بفهم مجتزئ للدين أو محكوم بالذاتية.. ما المقصود بالذاتية هنا لا سيّما أن كل تدين يظل محكومًا بالذاتية فى فهم الدين؟

- أقصد بالذاتية هنا الأمور الشخصية التى نريد إسقاطها على الدين، فهناك فارق كبير بين تديُّن يقوم على الإيمان أولًا ثم على رفض ما يتعارض مع ما أؤمن به فى المقام الثانى، وبين تديُّن آخر أساسه رفض الكفر دون تأسيس لممارسة إيمانية. بعض المتدينين لا يكترثون بالمحددات الإيجابية التى جاء بها الوحى ويركزون على المحددات السلبية فقط، فى حين أن التدرج المنطقى للإيمان هو تثبيت ما أؤمن به أولًا لأصل إلى ما أرفضه ثانيًا، فأؤمن بالله ونتيجة ذلك أرفض الكفر، ومن ثم فالتديُّن السلبى هو التمسك برفض الكفر من دون الحرص على ممارسة الإيمان بالله.

■ تحدثت عن الاعتبارات التى قادت إلى إنتاج فكر فلسفى غربى يقوم على التضاد مع الدين.. فلِم وجد هذا الفكر برأيك ترحيبًا من بعض المفكرين العرب؟

- أعتقد أن اللادينيين من المفكرين العرب محكومون بأمرين؛ الأمر الأول داخلى يخص الممارسة الدينية فى المجتمعات العربية عبر التجارب التى أنتجتها الحركات الإسلامية فى العالم العربى على المستوى السياسى والتى كانت غالبًا تجارب فاشلة، والسبب الثانى خارجى يتمثل فى الانبهار بالتجربة الغربية وإعادة استنساخها بكل خصوصيتها دون مراعاة الخصوصية المشرقية العربية.

■ هذا الكتاب هو جزء من ثلاثية تعتزم إكمالها.. فما المحاور التى ستتعرض لها فى الجزءين التاليين؟

- فى هذا الكتاب ربما أكون قد وضعت عناوين تحتاج إلى بلورة وتفصيل. فمشروعى قائم على ثلاثة محاور؛ التشميل والتعقيل والتفعيل، إذ أنطلق من مُسلمة مفادها أن تعاليم الوحى تنطوى على ثلاثة أنواع من التعاليم؛ عقائد فى الوحى معيارها الحق والباطل وتتجلى على هيئة علم الكلام، وأحكام تتجلى من خلال علم الفقه، وقضايا قيمية معيارها القبح والحُسن وتتجلى من خلال علم الأخلاق.

أرى أن الأبعاد الثلاثة مُجتزأة وبحاجة إلى تشميل، لهذا عملت على تأسيس ثلاثة أنواع من المعرفة الدينية؛ النوع الأول هو علم كلام العقائد، فمن خلال علم الكلام الجديد أضيف علم كلام الأديان وعلم كلام المعرفة.

يقوم علم كلام الأديان، كما أراه، انطلاقًا من الحاجة إلى تحديد رؤية دينية إلى الأديان الأخرى بعيدًا عن السجال والمجاملات والحوار، على قاعدة مسألتين: الخلاص فى الآخرة وحقانية الأديان الأخرى، إذ أؤمن بأن الوحى الإلهى ملىء بالمواقف الإيجابية التى تتيح بلورة رؤية إسلامية إلى الأديان الأخرى من خلال قراءة النص القرآنى قراءة موضوعية وليست تجزيئية.

أما علم كلام المعرفة فينطلق من أن الفلسفة بخلفياتها العقلانية تستطيع أن تدخل إلى المعارف الوضعية لتمارس عليها رقابة فلسفية دون أن تكون جزءًا منها أو منتجة لها، وذلك بمعيارى الغاية والقيمة، فإن كان الدين لا يستطيع أن يُنتج علمًا فبإمكانه ضبط العلم بالحديث عن مدى تعارضه مع قيمة دينية أو غاية سامية.

وفى النوع الثانى الذى يخص مجال الفقه، أدعو إلى تأسيس مجالات لعلم الفقه تغطى ما يرتبط بالأفراد مع الاهتمام بفقه حقوق الإنسان، لأن جوهر الدين هو حقوق الإنسان التى تغيب فى الفقه التقليدى، وكذلك ما يرتبط بالمعاملات، أى بالظواهر الجماعية التى تخص الأمة والمجتمع.

وأخيرًا فى النوع الثالث، أدعو إلى تأسيس ثلاثة مجالات من القيم انطلاقًا من النص الدينى؛ المجال الأول هو القيم الأخلاقية المتعارف عليها، والثانى هو القيم المنطقية المرتبطة بالفكر أى استلهام ما يساعد على التفكير من الدين، والثالث هو القيم الجمالية التى تأتى من الفن، لأننى أعتقد أن مجافاة الفنون من الأسباب التى تؤدى إلى إنتاج ظواهر داعشية فى الدين.