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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تشارك في دورة تطوير تصنيع المستحضرات الدوائية الحيوية بكوريا الجنوبية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء مشاركتها في الدورة التمهيدية خاصة بتطوير وتصنيع المستحضرات الدوائية الحيوية، والتي نظمها مركز التدريب العالمي للتصنيع الحيوي التابع لمعهد اللقاحات الدولي، والتي عقدت بدولة كوريا الجنوبية.

تم خلال الدورة التدريب على المعايير الدولية للجودة لتطوير وتصنيع اللقاحات والمنتجات الطبية الحيوية المعروفة باسم الممارسة السريرية الجيدة، وأيضا التدريب على ممارسة التصنيع الجيدة والممارسة المعملية الجيدة، وأساسيات السلامة الحيوية، والممارسة الجيدة للمختبرات السريرية.

كما قام المتدربون بزيارة العديد من مصانع وشركات المستحضرات الحيوية بكوريا الجنوبية.

ترجع أهمية التدريب إلى أنه يعمل على تزويد جميع المشاركين بالمعرفة والمهارات المطلوبة للعمل في مجالي التصنيع الحيوي، والرقابة على مصانع المستحضرات الحيوية، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

يذكر أن معهد اللقاحات الدولي (IVI) تم إنشائه في البداية كمبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدأ مهامه الرسمية كمنظمة دولية مستقلة عام ١٩٩٧، حيث وقع على تأسيسه ٣٥ دولة بجانب منظمة الصحة العالمية، ويعمل المعهد على تطوير اللقاحات وإدخالها على وجه التحديد للأشخاص في البلاد النامية، مع التركيز على الأمراض المهملة التي تؤثر على هذه المناطق، ويهدف إلى توفير المعرفة الأساسية والعملية من خلال برنامج مكثف قصير الأجل، ومصمم لتعزيز القدرات المهنية للعاملين في مجال التصنيع الحيوي العالمي.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم وتشجيع قطاع المستحضرات الحيوية في مصر، والتحديث المستمر لآليات العمل الرقابي بما يتماشى مع أحدث معايير الجودة العالمية، وتعزيز قدرات العاملين بالهيئة في مجال المستحضرات الحيوية.

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هيئة الدواء المصرية الدورة التمهيدية المستحضرات الدوائية مركز التدريب العالمي للتصنيع الحيوي معهد اللقاحات الدولي كوريا الجنوبية

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