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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هيثم شاكر يطرح أحدث أعماله الغنائية "حكايتنا كملت" (فيديو)

هيثم شاكر
هيثم شاكر

طرح النجم هيثم شاكر، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “حكايتنا كملت” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون هيثم شاكر في أغنية “حكايتنا كملت” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن محمد الصاوى والموزع الموسيقي شريف مكاوى.

وطرح المطرب هيثم شاكر مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "البصة".


كان هيثم شاكر طرح الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مسيلي على عيونك" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية. 

هيثم شاكر يوتيوب حكايتنا كملت تامر حسين البصة مسيلي على عيونك

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