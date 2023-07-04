هل الحب قبل الزواج حلال؟.. عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى يجيب

قال معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه يجب على الشباب أولًا معرفة معنى الحب، فالحب ليس مجرد انجذاب لشخص عند رؤيته، لافتًا إلى أن هناك مقولة تصف معنى الحب في العلوم النفسية وهي "يبدأ الحب حين ينتهي الحماس"، فالحب هو الناتج عن التجربة والمعاملة والمواقف والعِشرة.

أضاف شلبي خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن الانجذاب لشخص ما ليس أساسًا لإيجاد علاقة، لافتًا إلى أن القبول شيء مهم في العلاقة بين اثنين، لكن العلاقة الناجحة لا تقوم على الانجذاب والقبول فقط بين الطرفين.

أوضح أن النبي (ص) يقول إن السيدة عائشة رضي الله عنها هى أحب الناس إليه عندما يُسأل عن أحب الناس إليه، كما يقول عن السيدة خديجة رضي الله عنها إنه رُزق حبها، لافتًا إلى أن إطار هذا الحب هو الزواج، وهو الإطار الصحيح للحب.

وأشار إلى أن الحب عبارة عن مشاعر، من الممكن أن تدفع صاحبها إلى سلوكيات جيدة ومن الممكن أن تدفعه إلى سلوكيات خاطئة.