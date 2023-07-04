"الطب العلاجى": 80 ألف حالة استفادت من مبادرة 100 يوم صحة

كشف د.محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه حتى مساء أمس، استفاد 80 ألف حالة من مبادرة 100 يوم صحة التي أطلقها رئيس الوزراء في 25 يونيو الماضي.

قال، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن 30 ألف مواطن جاءوا للمبادرة للتوعية فقط، وكانوا أصحاء وتم تزويدهم بنصائح إرشادية.

ولفت إلى أن المبادرة تتوجه للمواطنين في أماكن التجمعات، وفي المصايف وتصل حتى للساحل، مؤكدًا أنه من حق كل المقيمين على أرض مصر، الاستفادة من المبادرة، سواء غنيًا أو فقيرًا، مصريًا أو غير مصري.