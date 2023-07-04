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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"استغليت جسمى ونفذت خطتى".. اعترافات قاتل عجوز فى الطالبية

المتهم
المتهم

"شوفت في عينه نظرة إعجاب بجسمي قررت أستغل الموقف عشان أعرف آخد منه الفلوس اللي عايزها وخططت أني أقتله لو قاوم"، بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل عجوز داخل شقته في الطالبية اعترافاته أثناء مثوله للتحقيق أمام رجال النيابة العامة. 

وقال المتهم (عامل بناء) إن المجني عليه تقدم منه أثناء جلوسه في ميدان رمسيس وبدأ التحدث معه والتعرف عليه ثم عرض عليه اصطحابه إلى منزله في منطقة الطالبية بالجيزة وعرض عليه ممارسة الشذوذ فوافق المتهم بعدما رأى في المجني عليه الفريسة المناسبة للحصول على المال الذي يحتاجه، حيث قرر الذهاب معه وإنهاء حياته للاستيلاء على ما يملكه خاصة أنه يقيم بمفرده كما أخبره العجوز. 

أضاف أنهما فور دخولهما الشقة بدأ العجوز في التجرد من ملابسه وقف المتهم خلفه واهمًا إياه أنه يبدأ في تنفيذ العلاقة المحرمة التي يرغب بها فجأة شعر العجوز بشيء يلتف حول عنقه، فكان المتهم يحمل "شنطة كروس" ملك العجوز ويلف حزام الحقيبة حول رقبته واستمر في خنقه حتى جحظت عيناه وسقط جثة هامدة بين يديه. 

شرح المتهم أنه استولى على البطاقات الائتمانية "فيزا كارد" الخاصة بالمجني عليه وهواتفه المحمولة، وفر هاربًا وعندما شاهد أول ماكينة ATM حاول استخدام الفيزا التي سرقها من العجوز وسحب ما بها من أموال إلا أنه لم يكن حصل على كلمة السر الخاصة بها ففكر في بيع الهواتف، فقط، ليحصل على أي أموال من جريمته وعاد لمنزل خالته في البساتين حتى فوجئ برجال الشرطة تلقي القبض عليه.

تلقى العميد علي عبدالرحمن، رئيس مباحث قطاع الغرب، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باكتشاف شخص لجثة أبيه مسجاة على الأرض بصالة منزلهم.

واستمع العقيد أحمد الوليلي، مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، إلى أقوال الابن الذي أكد أن أخته اتصلت بالأب دون إجابة فهرعا للاطمئنان عليه عائدين من مسقط رأسهما بمحافظة الدقهلية، فوجداه جثة هامدة.

تبين من معاينة المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث الطالبية، أن الجثة لشخص يدعى "عمرو" 65 سنة، بها جروح بالساقين، وتبين من فحص مسرح الجريمة اختفاء حافظة نقوده وهاتفه ما يشير إلى أن السرقة وراء ارتكاب الجريمة.

وشكّل اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لرصد حركة الدخول والخروج بالعقار محل الواقعة وآخر المترددين على الضحية والوقوف على وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة للتشريح وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم.

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